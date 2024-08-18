Появились кадры погони за резвым, но нетрезвым грибником под Красноярском

Красноярские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя квадроцикла, который отправился собирать грибы вместе с двумя женщинами и ребенком. Госавтоинспекции России опубликовала видео погони за мужчиной в своем Telegram-канале .

Сотрудники ДПС патрулировали автодорогу Емельяново — Частоостровское, когда заметили квадроцикл, виляющий из стороны в сторону. Водитель вез пассажиров — двух женщин и малолетнюю девочку.

«Полицейские попытались пресечь опасную езду и остановить транспортное средство, но водитель продолжил движение, увеличивая скорость. Началась погоня», — говорится в сообщении.

Нетрезвого, но резвого водителя задержали. Медосвидетельствование показало, что в его крови находится 1,75 миллиграмма на один литр алкоголя, что в 10 раз превышает норму.

В отношении мужчины составили несколько административных протоколов. На основании решения суда его арестовали на 10 суток. Также протокол составили в отношении бабушки пятилетней девочки, которая является ее законным опекунов, передав материалы в отдел по делам несовершеннолетних.

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