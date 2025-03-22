Появились кадры кошмарного ДТП в Туле. Среди пострадавших много детей

Дети пострадали в жестком ДТП в Туле, один взрослый погиб

Крупное ДПТ произошло в Туле в субботу, 22 марта. Погиб человек, пострадали дети, сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале .

Водителя одного из пострадавших в ДТП автомобиля заблокировало в салоне смятым кузовом. Его удалось вызволить. Женщина, управлявшая другой машиной, погибла на месте.

Сразу четыре легковые машины столкнулись на федеральной трассе М-2. К месту происшествия, на 199-й километр, оперативно прибыли экипажи дорожно-постовой службы, медики и МЧС.

Всего в аварии пострадали девять человек, в том числе и четверо детей. Самому младшему из них всего три года, старшему 13 лет.

Очевидцы рассказали, что после аварии детей на руках несли в кареты скорой помощи. Всех раненых уже госпитализировали.

Обстоятельства столкновения автомобилей уточняются. На месте работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД.

Ранее в субботу, 22 марта, на севере Москвы столкнулись Porshe и грузовик. Пострадали женщина и ребенок.