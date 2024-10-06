Появились кадры изнутри сгоревшего центра «Каспий Экспо»

Появилось видео с последствиями пожара в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно полуразрушенное здание, черную от гари мебель, развалины на полу и сажу на стенах.

Пожар разгорелся в трехэтажном здании торгового центра «Пир» днем 6 октября. По неуточненной информации, пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом перекинулось на склад с игрушками.

По данным МЧС, огонь полыхал на площади 700 «квадратов» второго этажа здания. К ликвидации пожара привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. В 19:00 (время совпадает с московским) пламя потушили.