Появились кадры изнутри сгоревшего центра «Каспий Экспо»

Появилось видео с последствиями пожара в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На ролике видно полуразрушенное здание, черную от гари мебель, развалины на полу и сажу на стенах.
Пожар разгорелся в трехэтажном здании торгового центра «Пир» днем 6 октября. По неуточненной информации, пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом перекинулось на склад с игрушками.
По данным МЧС, огонь полыхал на площади 700 «квадратов» второго этажа здания. К ликвидации пожара привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. В 19:00 (время совпадает с московским) пламя потушили.
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