Крупный пожар в торговом центре в Каспийске потушили

Крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 19:00 пожар полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Горело трехэтажное здание торгового центра «Пир» на Кирпичном шоссе. По предварительной информации, огонь начал распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом огонь перекинулся на склад с мягкими игрушками.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило большую часть здания. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. К тушению привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.