Появились кадры из разнесенной взрывом газа квартиры в уральском поселке

Челябинское МЧС опубликовало кадры из квартиры в Красногорском после взрыва газа

Сотрудники МЧС приступили к разбору завалов в квартире дома поселка Красногорского Челябинской области после взрыва газа. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба регионального главка ведомства.

Спасатели начали разбирать обломки разрушенных перегородок и выкидывать их в открытое окно.

В пресс-службе добавили, что после детонации газовоздушной смеси из дома самостоятельно эвакуировались восемь детей и 25 взрослых. Жильцов поврежденного дома отправили в пункт временного размещения во дворце культуры и предоставили квартиры маневренного фонда муниципалитета.

В пресс-службе областной прокуратуры объявили, что начали проверку после взрыва газа в пятиэтажке. В ведомстве оценят соблюдение законодательства при использовании газового оборудования.

Взрыв газа прогремел в квартире на втором этаже жилого дома в поселке Красногорском в четверг, 27 марта. В результате детонации погиб один человек, трое получили травмы различной степени тяжести.

По данным издания 74.Ru, при взрыве погибла 82-летняя пенсионерка. По предварительным данным, очаг детонации находился в ее квартире.

Взрывная волна разрушила межквартирную и межкомнатную перегородки, а также выбила окна в пострадавшей квартире и части подъезда.