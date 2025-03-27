Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в квартире под Челябинском

В результате взрыва газа в квартире дома в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района Челябинской области погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
В квартире на втором этапе разрушились межквартирная и межкомнатная перегородки, остекление квартиры и подъезда.
Погибла женщина, пострадали три человека, их доставили в медицинские учреждения. Дополнительная информация о происшествии уточняется.
На месте ЧП от МЧС России работают 19 человек и пять единиц техники.
Несколько дней взрыв газа произошел в многоэтажном доме на Гапцахской улице в Махачкале. Следственный комитет по Дагестану организовал доследственную проверку по факту случившегося. Пострадали два человека, их экстренно доставили в медучреждения республики.
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