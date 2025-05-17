Мотоциклист погиб в массовой аварии на МКАД

ГИБДД: остановка авто на МКАД привела к смертельному ДТП

На МКАД произошла массовая авария из-за резко остановившейся машины. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На 26-м километре МКАД, у съезда № 26, столкнулись два автомобиля и мотоцикл. На месте работают городские экстренные службы. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям посоветовали выбрать путь объезда.

«Напоминаем водителям о том, что останавливаться в середине МКАД недопустимо. Любая подобная остановка может привести к серьезной аварии», — предупредил Дептранс.

В результате мотоциклист погиб, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

«Мужчина-водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — уточнили в ГИБДД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, на 26-м километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги водитель мотоцикла Honda влетел в Hyundai, который остановился из-за технической проблемы.

Ранее ДТП с участием легковушки, грузовика и автобуса произошло в Раменском округе. Пострадали трое пассажиров общественного транспорта.