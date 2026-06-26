Появились фото с места вынужденной посадки Ми-8 в Красноярском крае

Появились первые кадры с места вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Их опубликовала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Посадку вертолет совершил утром по московскому времени. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Информация о пострадавших уточняется. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

Свою проверку проводит и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее информации, вертолет принадлежал авиакомпании «Геликс Аэро». Взяты на контроль и аварийно-спасательные работы.