Появились фото с места схода с рельсов трамвая в Москве

Кадры с сошедшим с рельсов трамваем на улице Академика Королева в Москве появились в распоряжении 360.ru. Сейчас на месте происшествия находятся специалисты городских служб и правоохранители.

ЧП произошло в районе остановки «Аргуновская улица». Авария на путях вызвала задержку трамваев № 11, 17 и 25, уточняли ранее в столичном дептрансе. Также жителей предупредили о временном изменении маршрутов.

По данным источника 360.ru, с рельсов сошел трамвай, ехавший по маршруту № 11. В салоне оказались заблокированы пассажиры, подчеркнул он. Люди, по его информации, начали выбивать окна, чтобы выбраться наружу. В общей сложности внутри было около 10 человек.

Причиной схода с рельсов стало столкновение с трактором, добавил собеседник 360.ru. В результате аварии никто не пострадал.