Появились фото с места гибели инвалида-колясочника в ДТП на севере Москвы

Утром 7 ноября на севере Москвы на Ленинградском проспекте произошло ДТП, в котором погиб передвигавшийся по проезжей части инвалид-колясочник. Снимки с места аварии опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, изначально мужчину сбил автомобиль Peugeot. От удара инвалида отбросило на полосу встречного движения, где на него совершила наезд вторая машина, Toyota Camry.

От полученных травм колясочник скончался на месте. Процессуальную проверку, проводимую по факту ДТП, взяла на контроль прокуратура Северного административного округа.