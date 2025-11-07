Иномарка насмерть сбила инвалида-колясочника на севере Москвы

На севере Москвы на Ленинградском проспекте автомобиль Toyota Camry насмерть сбил инвалида-колясочника, находившегося на проезжей части. Об этом сообщил источник 360.ru.

Вторым автомобилем, попавшим в ДТП, стал Peugeot. На месте работают оперативные службы и сотрудники скорой помощи. Разлива топлива не произошло.

Из-за аварии перекрыли две полосы в сторону центра столицы. Движение затруднено на 1,5 километра. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что пять человек погибли и еще пять пострадали в ДТП в Туве на 40-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Столкнулись два автомобиля — Toyota Wish и Toyota Voxy.