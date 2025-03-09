Появились фото с места ДТП с пострадавшими на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

ДТП с двумя автомобилями произошло на МСД в районе улицы Березовая Аллея. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадали три человека. К месту аварии прилетел вертолет для их транспортировки. Движение в районе аварии затруднено.

Как уточнил источник, одна из машин сломалась. Водитель вышел из автомобиля, и в это время в него врезалась другая машина. Водитель в тяжелом состоянии.

Судя по кадрам, один из участников аварии — такси. Подробности происшествия выясняются. На месте аварии работают спецслужбы.

Ранее крупное ДТП произошло в Свиблово на северо-востоке Москвы. В легковые авто врезался мотоциклист, его госпитализировали с многочисленными переломами.