Крупная авария произошла на северо-востоке Москвы

Крупное ДТП произошло в Свиблово на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным собеседника редакции, повреждения получили как минимум три автомобиля. В легковые авто врезался мотоциклист, его госпитализировали в ближайшую больницу с многочисленными переломами.

В аварии также пострадал ребенок. Он получил несколько ссадин, осколки стекла попали несовершеннолетнему в ухо.

Ранее пять автомобилей столкнулись в Зеленограде. К месту аварии прибыл наряд ДПС..