Крупная авария произошла на северо-востоке Москвы

Крупное ДТП произошло в Свиблово на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По данным собеседника редакции, повреждения получили как минимум три автомобиля. В легковые авто врезался мотоциклист, его госпитализировали в ближайшую больницу с многочисленными переломами.
В аварии также пострадал ребенок. Он получил несколько ссадин, осколки стекла попали несовершеннолетнему в ухо.
Ранее пять автомобилей столкнулись в Зеленограде. К месту аварии прибыл наряд ДПС..
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