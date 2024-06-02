Появились фото с места ДТП с двумя погибшими подростками в Красноярском крае

МВД опубликовало фото с места ДТП с 2 погибшими подростками в Красноярском крае

Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Полицейские разбираются в причинах ДТП в Красноярском крае, в результате которого погибли двое подростков и пострадали еще двое. Пресс-служба управления МВД по региону опубликовала кадры с места аварии.

Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

«Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося», — информировали в ведомстве.

Авария произошла вечером 1 июня в селе Байкит. По данным правоохранителей, в салоне автомобиля ГАЗ-3110 было пятеро подростков, за руль сел 14-летний парень. Он ехал по улице Сибирской в сторону улицы Центральной, когда машина съехала в правый кювет и опрокинулась. Водитель и 13-летний пассажир скончались на месте, двое пассажиров 13-14 лет пострадали.

В СМИ распространилась информация о том, что парни угнали отцовский автомобиль, чтобы повеселиться.

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