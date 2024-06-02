Двое подростков угнали отцовскую машину и погибли в ДТП в Красноярском крае

Kras Mash: двое подростков в Красноярском крае угнали машину и погибли в ДТП

Фото: Freepik

Два школьника погибли в ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

В публикации отметили, что происшествие случилось в районе села Байкит. Автомобиль, на котором передвигались мальчики, съехал в кювет. Подростки 13 и 14 лет погибли на месте от полученных травм. Также в больницу отправили еще двоих пассажиров в тяжелом состоянии, одному ребенку прописали амбулаторное лечение.

В Telegram-канале Kras Mash раскрыли дополнительные подробности происшествия. По данным журналистов, дети угнали машину отца и поехали кататься с друзьями. В итоге веселая поездка закончилась необратимыми последствиями.

Ранее девятилетний ребенок погиб в аварии в Саратовской области. По неуточненной информации, женщина за рулем легковой машины не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

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