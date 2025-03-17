Появились фото с места аварии с участием замглавы МЧС под Тулой

Baza показала фото последствий ДТП с участием замглавы МЧС в Тульской области

В Сети появились кадры с места аварии, участником которой стал замминистра МЧС России Роман Курынин. Фото показал Telegram-канал Baza .

На кадрах можно видеть перевернутый служебный внедорожник министерства. У авто повреждена передняя часть.

Всего участниками аварии стали три машины. ДТП случилось на 260-м километре трассы М-4 «Дон» днем 15 марта. Курынин направлялся в сторону Москвы, когда перед ним начала перестраиваться легковушка. Машину занесло и она задела другое авто.

Замглавы МЧС попытался объехать ДТП, но не справился с управлением и улетел в кювет. Внедорожник перевернулся. В результате аварии никто не пострадал.

По данным МЧС, по поручению министра Александра Куренкова Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике.