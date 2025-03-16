МЧС подтвердило аварию с участием Курынина в Тульской области

МЧС: замминистра Курынин попал в ДТП в Тульской области, пострадавших нет

Замминистра МЧС Роман Курынин попал в ДТП на служебном автомобиле, когда возвращался из командировки. В аварии пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова Курынин находился с рабочей поездкой в Донецкой Народной Республике.

Авария произошла на обратном пути в Тульской области на трассе М-4 «Дон». В МЧС добавили, что Курынин попал в ДТП на служебном автомобиле. Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась.

О происшествии стало известно вечером, 16 марта. Сообщалось, что замминистра МЧС стал участником ДТП, когда ехал на внедорожнике TANK 500. Вместе с ним в автомобиле были несколько человек.