Появились фото последствий взрыва возле колледжа в Ингушетии

Полицейские устанавливают личности людей, причастных ко взрыву возле частного образовательного учреждения в Назрани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Около 03:00 в Назрани прогремел взрыв возле частного образовательного учреждения. Взрывное устройство повредило фасад здания, но никто не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и изъяли материалы и предметы, представляющие оперативный и следственный интерес. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Опубликованная в СМИ информация о том, что данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России не соответствует действительности», — подчеркнули в полиции.