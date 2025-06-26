Появились фото последствий взрыва возле колледжа в Ингушетии

МВД по Республике Ингушетия
Фото: МВД по Республике Ингушетия

Полицейские устанавливают личности людей, причастных ко взрыву возле частного образовательного учреждения в Назрани. Об этом сообщили в  пресс-службе МВД по Республике Ингушетия.

Около 03:00 в Назрани прогремел взрыв возле частного образовательного учреждения. Взрывное устройство повредило фасад здания, но никто не пострадал.

Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли на место происшествия и изъяли материалы и предметы, представляющие оперативный и следственный интерес. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Опубликованная в СМИ информация о том, что данное учреждение имеет отношение к образовательной системе МВД России не соответствует действительности», — подчеркнули в полиции.

МВД по Республике Ингушетия
Фото: МВД по Республике Ингушетия
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МВД по Республике Ингушетия
Фото: МВД по Республике Ингушетия
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МВД по Республике Ингушетия
Фото: МВД по Республике Ингушетия
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МВД по Республике Ингушетия
Фото: МВД по Республике Ингушетия
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Ранее взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области. По предварительным данным, погибли два человека. В квартире обрушилось перекрытие, разбились окна и получила повреждения стена. Из здания эвакуировали 30 человек, включая восьмерых детей.

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