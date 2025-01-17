Сегодня 11:35 Появились фото последствий ДТП с 4 пострадавшими в Южном Тушине 0 0 0 Происшествия

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Москва

Прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы взяла на контроль доследственную проверку ДТП, в котором пострадали двое взрослых граждан и двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 17 января в Южном Тушине напротив дома по улице Свободы столкнулись автомобили Volkswagen и Chevrolet. По предварительным данным, водитель Chevrolet при совершении левого поворота не предоставил преимущество машине Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры 1/2 Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры 2/2

В результате пострадали оба водителя, а также находившиеся в одной из иномарок дети 10 и 13 лет. Всех участников дорожно-транспортного происшествия госпитализировали.

Ранее на перекрестке Филатовского и Новомихайловского шоссе в Москве случилась авария, в которой пострадали пять человек, в том числе беременная женщина и трехлетний ребенок. Им понадобилась помощь врачей.