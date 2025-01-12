Из-за ДТП в Москве пострадали пять человек, в том числе беременная и ребенок

Источник 360.ru: в Москве в ДТП с грузовиком получили травмы пять человек

Грузовик столкнулся с легковой машиной Toyota Camry на Новомихайловском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе беременная женщина и трехлетний ребенок, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Автомобильная авария произошла на перекрестке Филатовского и Новомихайловского шоссе. Двух водителей осматривают медики, а беременная женщина вместе с ребенком уехали в ММКЦ «Коммунарка» до прибытия скорой.

«Фургон на боку, зажатых нет <… > На месте три кареты скорой», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее три иномарки столкнулись на улице Новая Башиловка в Москве. Информация о пострадавших не поступала. Полосы движения из-за аварии не перекрывали.