Из-за ДТП в Москве пострадали пять человек, в том числе беременная и ребенок

Грузовик столкнулся с легковой машиной Toyota Camry на Новомихайловском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе беременная женщина и трехлетний ребенок, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Автомобильная авария произошла на перекрестке Филатовского и Новомихайловского шоссе. Двух водителей осматривают медики, а беременная женщина вместе с ребенком уехали в ММКЦ «Коммунарка» до прибытия скорой.
«Фургон на боку, зажатых нет <… > На месте три кареты скорой», — отметил собеседник 360.ru.
Ранее три иномарки столкнулись на улице Новая Башиловка в Москве. Информация о пострадавших не поступала. Полосы движения из-за аварии не перекрывали.
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