Появились фото подавшего аварийный сигнал самолета из аэропорта в Сочи

Появились фотографии с амолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, совершившего посадку в аэропорту вылета в Сочи после возникновения технической неисправности в воздухе. Кадры опубликовали в телеграм-канале Южной транспортной прокуратуры

На одном из кадров показали реактивный двигатель. Вероятно, тот, что потерпел поломку.

До этого надзорное ведомство сообщало, что взяло на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи. В прокуратуре отметили, что если появятся основания, то будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что самолет авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия над Черным морем, благополучно приземлился в аэропорту Сочи.