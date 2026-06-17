Подавший аварийный сигнал над Черным морем самолет приземлился в Сочи

Пассажирский самолет авиакомпании Smartavia, подавший сигнал бедствия над Черным морем, благополучно приземлился в аэропорту вылета в Сочи. Об этом сообщил советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко в телеграм-канале «Говорит Росавиация» .

«Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту», — написал он.

Кореняко уточнил, что посадка прошла благополучно.

Как сообщила авиакомпания в «Максе», никто из пассажиров не пострадал. После взлета сработала индикация одной из систем самолета. Воздушное судно осмотрят технические специалисты. Пассажиров доставят в Архангельск на резервном самолете.