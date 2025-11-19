Появились фото из сгоревшей квартиры в Москве, где погибли мужчина и женщина

Появились фото из сгоревшей квартиры жилого дома на улице Крылатские Холмы в Москве. В результате ЧП погибли мужчина и женщина. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту случившегося начали проверку. Ее проконтролирует Кунцевская межрайонная прокуратура. На месте работают правоохранители.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.

Как ранее отметил источник 360.ru, информация о происшествии поступила в экстренные службы в 08:35. Загорелась квартира на втором этаже. На вызов оперативно прибыли пожарные. Они увидели, что из-под двери шел небольшой дым.

Дверь попытались вскрыть, но она была усиленной, поэтому пожарным пришлось проникать внутрь через окно. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из комнат. Находившихся внутри двух человек спасти не удалось.