Появились детали смертельного ДТП с участием Джошуа

Водитель внедорожника, в котором находился известный боксер Энтони Джошуа, превысил скорость и столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, экс-чемпион мира в тяжелом весе ехал в Lexus по трассе Лагос — Ибадан. Водитель потерял управление во время обгона. Федеральный корпус безопасности дорожного движения назвал нарушение скоростного лимита основной причиной ДТП.

Ранее сообщалось, что Джошуа стал участником смертельной аварии в Нигерии, в которой погибли два человека. Британский боксер, ехавший на заднем сиденье, отделался легкими травмами. Всего в машине находились четверо мужчин.

Энтони Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе. Около двух недель назад он провел бой против американского боксера-блогера Джейка Пола и одержал победу. Следующий поединок британца должен состояться в феврале 2026 года в Эр-Рияде.