Боксер Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии

Экс-чемпион мира по боксу Джошуа пострадал в ДТП в Нигерии, погибли два человека

Автомобиль бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа врезался в грузовик в Нигерии. Жертвами ДТП стали два человека, сообщил The Ring .

Источник издания рассказал, что внедорожник Lexus, в котором кроме Джошуа, ехали еще три человека, разбился на скоростной трассе Лагос-Ибадан.

В момент столкновения британец находился на заднем сидении. Его сосед и еще один пассажир погибли сразу. У самого боксера медики обнаружили несколько легких травм.

Энтони Джошуа родом из Уотфорда. Свое детство будущий чемпион провел в Нигерии, а потом уехал в Англию.

У Джошуа 29 побед при четырех поражениях в профессиональном боксе. На его счету чемпионские пояса по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Один из последних боев Джошуа состоялся 19 декабря, в котором он нокаутировал американского блогера Джейка Пола.

Ранее стало известно о гибели экс-защитника хоккейной команды «Амурские тигры» Даниила Шматкова. Спортсмен разбился в аварии с грузовиком. Ему было 24 года.