Появились детали о пострадавших детях при взрыве катера на Кудиновском карьере

Пострадавших при взрыве катера в Подмосковье двух детей выписали из больницы

Пожар на катере с детьми в Кудиновском карьере Московской области продолжался всего несколько секунд. Пламя быстро ликвидировали огнетушителем, который находился на борту. Об этом 360.ru рассказала мать мальчика, который был на пострадавшей лодке.

Она пояснила, что дети очень хотели покататься, поэтому женщина обратилась к знакомому, который согласился. Так как всем мест на борту не хватило, она осталась на берегу.

«Был сопровождающий, водитель и четыре ребенка», — пояснила собеседница 360.ru.

По ее словам, в один момент она увидела на борту яркую вспышку, которая быстро погасла. В результате трое детей получили ожоги. Женщина подчеркнула, что сын успел прыгнуть в воду, где его подобрал другой проходивший рядом катер.

Она уточнила, что все находившиеся на борту перед посадкой надели спасательные жилеты. Другим детям повезло меньше.

«У мальчика 10% ожогов тела, двух девочек уже отпустили домой. Сам катер в нормальном состоянии», — пояснила собеседница.

По ее словам, после вспышки лодка спокойно завелась, и оставшихся на борту детей довезли до берега.

О происшествии с катером на Кудиновском карьере стало известно в минувший понедельник, 15 июля. Подмосковный главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку организовала прокуратура, которая уточнила, что катер вел 69-летний местный житель, имевший права на управление маломерными судами.