Поисковики осмотрели вертолетную площадку у места исчезновения Усольцевых

Спасатели и волонтеры изучили вертолетную площадку в районе Кутурчинского белогорья, где осенью пропала семья Усольцевых. Они не нашли никаких следов туристов, рассказала ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Сотрудники тщательно обследовали эту зону, рядом находится штаб и баз отдыха.

В беседе с 360.ru Чонду рассказала, что район осмотрели сразу после исчезновения Усольцевых.

«Окрестности места поиска осматривали в первую очередь, в первые дни, ничего не нашли», — отметила она.

По словам представителя отряда, волонтеры пока не выезжали на место. Они начнут поисковую операцию, когда сойдет снег.

Ранее инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов объяснил, что Усольцевых не смогла вывести из тайги собака. Пес породы корги, который пропал вместе с путешественниками, имеет короткие лапы и не может легко передвигаться по пересеченной местности.