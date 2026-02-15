Кинолог объяснил, почему корги не могла вывести семью Усольцевых из тайги

Вместе с семьей Усольцевых в красноярской тайге пропала собака породы корги. Она в силу своих физиологических особенностей не смогла бы вывести людей из леса, рассказал РИА «Новости» инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

Корги не смогла бы спасти людей, помочь им выйти из тайги, так как это просто комнатная порода, которая никуда дальше миски не дойдет. Если бы с Усольцевыми была овчарка или лайка, то другое дело. Кроме того, у корги длинное тело и короткие лапы, поэтому она не смогла бы легко передвигаться по пересеченной местности.

«Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится», — пояснил эксперт.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали во время турпохода 12 октября 2025 года. Поиски пока ничего не дали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц, но приоритетной остается версия о несчастном случае.