Юный боксер и его брат утонули во время праздника в Коми

Kp.ru: в Коми во время купания на дне рождения друга погибли 2 подростка

Во время празднования дня рождения друга 12-летний боксер и его 13-летний двоюродный брат утонули в районе переправы Алешино в Сыктывкаре. Об этом сообщил Kp.ru .

Школьники погибли в реке Вычегда. Они пошли туда купаться во время празднования дня рождения и не вернулись. Когда подростки пропали, на их поиски бросили спасателей и водолазов.

Спасти мальчиков не удалось. В республиканском комитете ГО и ЧС агентству БНК рассказали, что поиски детей осложнил тот факт, что никто не знал, где именно они пропали. Также спасателям мешало сильное течение. Главной зацепкой стали вещи, оставшиеся на берегу.

В итоге водолазы обследовали дно акватории и нашли тела. Региональное управление Следственного комитета России начало процессуальную проверку.

Ранее в реке Выг в Карелии обнаружили тело подростка. Школьник пропал во время купания около острова Сорокский. Спасатели разыскивали мальчика несколько дней, к операции привлекли более 50 участников, в том числе сотрудников МЧС, добровольцев и местных жителей.