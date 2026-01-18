Поиски увезенного на белой машине школьника начались в Казани

KazanFirst: полиция Казани начала поиски похищенного на белой машине школьника

Родители казанского школьника обратились в полицию с заявлением об исчезновении сына. В последний раз мальчика видели на улице Ильгама Шакирова садящимся в белую машину. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание KazanFirst .

По предварительным данным, несовершеннолетнего похитили неизвестные. Правоохранители объявили о начале оперативно-разыскных мероприятий.

Личность водителя автомобиля, который увез мальчика, пока не установили.

В начале ноября лишенная родительских прав жительница Омской области похитила живущего с бабушкой 10-летнего сына и увезла в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, женщина потеряла родительские права из-за приговора о причинении смерти своему другому ребенку. В ведомстве заявили, что начали поиски матери и ее сына.