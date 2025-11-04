Лишенная родительских прав россиянка похитила сына в Омске

Лишенная родительских прав 32-летняя женщина похитила 10-летнего сына, проживающего с бабушкой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Омской области.

По данным следствия, россиянка была лишена родительских прав в связи с вынесенным в ее отношении приговором. Она похитила сына вечером 2 ноября из квартиры, где он проживал с бабушкой, а затем увезла мальчика в неизвестном направлении.

«В настоящее время проводятся следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины с несовершеннолетним ребенком», — уточнили в СК.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, женщина проживает в другом регионе. Ее осудили по статье о причинении смерти по неосторожности своему ребенку.

