Москвичка насмерть замерзла в лесу во время поисков закладки

Наркозависимая жительница Москвы заблудилась в лесу под Клином и замерзла насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Бойфренд погибшей рассказал, что встречался с ней в течение года. Все это время они вместе употребляли запрещенные вещества.

За закладкой в район деревни Бирево, расположенной в городском округе Клин, они отправились 17 декабря. Молодой человек остался в машине, а его подруга отправилась на поиски. Через час она по телефону сообщила ему, что заблудилась. Парень порекомендовал ей вернуться по своим же следам.

В течение полутора часов москвичка плутала по лесу, а приятель искал ее, проезжая на машине вдоль массива. Когда стало темно, он уехал, решив, что девушка решила употребить найденное в одиночку.

Через пять дней родные пропавшей сообщили о ее исчезновении. После этого ее нашли мертвой в лесу. Она скончалась от переохлаждения.

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов ранее задержали 47-летнего наркозакладчика.