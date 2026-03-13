Поиски тела третьего пропавшего в Звенигороде ребенка начались у берега

Спасатели с эхолотами приступили к обследованию толстого слоя льда на берегу Москвы-реки в поисках тела третьего пропавшего ребенка в Звенигороде. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства пояснил, что это предполагаемое место, куда течение реки унесло провалившегося в полынью ребенка.

«Предположительно, тело третьего подростка находится под толстым слоем льда, который образовался вдоль береговой линии реки при ледоходе», — заявил представитель экстренных служб.

Он добавил, что для поисковой операции на место привезли специальные эхолоты, способные работать через толщину льда.

Компания из двух мальчиков 12 лет и 13-летней девочки пропала без вести в Звенигороде 7 марта. По словам очевидцев, в последний раз детей видели в районе Москвы-реки.

Сотрудники МЧС, следователи, сотрудники полиции и активисты отряда «Лиза Алерт» в ходе организованной поисковой операции нашли тела двух детей. По предварительной версии, школьники провались под лед, и их унесло течением реки.