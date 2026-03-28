Поиски провалившегося под лед ребенка начались на реке Тубе под Минусинском

Спасатели начали поиски провалившегося под лед мальчика под Минусинском

В Минусинском районе Красноярского края спасатели начали поиски семилетнего мальчика, провалившегося под лед на реке Тубе. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Специалисты обследовали около 200 квадратных метров дна с помощью гидролокатора, но пока не нашли ребенка.

Как сообщили в Следственном комитете региона, происшествие случилось днем 25 марта в селе Городок. Мальчик вместе со сверстником поехал кататься на велосипеде.

Дети вышли на лед, чтобы побросать камни в воду. Один из них провалился в промоину, второй успел выбраться на берег.

По факту его гибели возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Накануне 8 Марта в Звенигороде трое детей провалились под лед. Тела двоих мальчиков нашли 11 и 13 марта, а девочки — 17 марта.