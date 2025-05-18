Поиски пропавшей тюменской пенсионерки завершились. Женщина погибла

Пожилую жительницу Тюмени, пропавшую 12 мая, обнаружили погибшей после нескольких дней поисков. Об этом сообщил сайт 72.ru со ссылкой на волонтеров.

Лидию Цирнзак последний раз видели в понедельник у ее дома в центре города. Камеры наблюдения зафиксировали женщину, однако быстро найти ее не смогли.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» вместе с родными и полицией участвовали в поисках. Именно они сообщили о печальном исходе.

«К сожалению, женщину нашли погибшей сотрудники полиции. Приносим свои соболезнования родным и близким», — рассказали в отряде.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативно-следственные группы.

Ранее в Запорожской области обнаружили тело семилетней девочки, которая пропала днем ранее. На теле девочки обнаружили признаки насильственной смерти.