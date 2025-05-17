Пропавшую в Бердянске девочку обнаружили мертвой

В Бердянске Запорожской области в лесополосе нашли тело пропавшей накануне семилетней девочки. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По предварительным данным, девочка вышла во двор гулять с другими детьми 16 мая, после чего пропала. На следующий день ее нашли без признаков жизни со следами насилия в лесополосе.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. На место выехали следователи главного управления криминалистики и эксперты донецкого филиала судебно-экспертного центра.

К расследованию подключился председатель СК России Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СК доложить о ходе расследования.

Ранее в Саратове нашли мертвыми мать и двух дочек, пропавших 8 мая. Девочек нашли в салоне машины в гараже, рядом лежала их мать.