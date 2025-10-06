Поиски пропавшей под Красноярском семьи осложнились из-за погодных условий

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей во время похода семьи, однако они осложнились из-за погоды. Об этом 360.ru рассказал координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.

«Отрабатываются различные задачи в природной среде, в гористой местности. Погодные условия довольно тяжелые, нет возможности работать с воздуха», — сказал он.

Щукин отметил, что участие в поисках принимают неравнодушные граждане из разных регионов страны. Некоторые помогают волонтерам с техническим обеспечением, питанием и прочим.

Двое супругов и их пятилетняя дочь пропали под Красноярском, отправившись в небольшой поход. Они планировали пройти маршрут между поселками Кутурчин и Мина, однако назад не вернулись.