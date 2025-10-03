К поиску пропавшей в Красноярске семьи подключили волонтеров из других регионов

Поисками исчезнувшей в Красноярском крае семьи занимаются сотрудники служб и добровольцы отряда, к ним также присоединились представители «ЛизаАлерт» из соседних регионов. Об этом 360.ru сообщили волонтеры.

«К сожалению, пока новостей о потерявшихся нет. <…> Сейчас на месте более 100 человек, продолжают прибывать неравнодушные люди», — подчеркнули в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Под Красноярском пропали двое супругов и их пятилетняя дочка. Семья планировала пройти небольшой маршрут между поселками Кутурчин и Мина, но что-то случилось.

Местные жители подтвердили, что видели туристов с рюкзаками у леса. Правоохранители нашли их машину у поселка Кутурчин. Они не нашли в автомобиле ничего подозрительного — там лежала игрушка и личные вещи путешественников.

В прессе предположили, что на группу могли напасть дикие звери. Во время поисков квадрокоптер обнаружил в лесу двух медведей. Для поисков спасатели, волонтеры и полиция используют БПЛА, вертолет и транспорт повышенной проходимости.