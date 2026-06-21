Поиски пропавшего в Приморье вертолета Robinson R44 остановили до утра

Хабаровские спасатели возобновят поиски пропавшего во время полета в село Единка вертолета Robinson R44 утром в понедельник, 22 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

Он пояснил, что решение приняли из-за наступления темноты и низкой облачности. Все это создало помехи для обнаружения пропавшего воздушного судна.

Экипаж вертолета перестал выходить на связь после вылета из поселка Терней в село Единка для проведения лесоавиационных работ. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

На поиски вертолета направили воздушное судно Росавиации и вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр — вертолетные услуги», которое взяло на борт специалистов Хабаровской региональной поисково-спасательной базы.

Robinson R44 пропал в Приморском крае в воскресенье, 21 июня. Восточный МСУТ СК России. завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.