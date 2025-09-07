Поиски пропавшего на Эльбрусе белорусского альпиниста приостановили

В операции участвовали вертолет Ми-8 и более 20 сотрудников МЧС России, однако обнаружить туриста не удалось.

Известно, что мужчина прибыл в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на вершину Терсколак, расположенную в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте около 3800 метров. Поход он не зарегистрировал и перестал выходить на связь. Связи с ним нет уже четыре дня.

Сегодня стало известно, что житель Сочи Сергей Мельников, поиски которого велись с 1 сентября, найден живым. Мужчину обнаружили в селе Аибга, после чего спасатели завершили поисковую операцию. Он пропал во время похода по Черничной тропе в районе хребта Аибга.