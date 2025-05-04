Поиски попавшей под лавину сноубордистки сняли на видео

В Магаданской области ищут сноубордистку, попавшую под лавину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
На Карамкенском перевале снежная лавина обрушилась на необорудованную горнолыжную трассу. Под снежными завалами оказались две девушки.
«Одна выбралась и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно», — уточнили в МЧС.
На поиски отправились шесть спасателей и две единицы техники из поисково-спасательного отряда МЧС России по Магаданской области.
Ранее спасатели нашли тело путешественника, который пропал в горах Северной Осетии несколько месяцев назад. Второго исчезнувшего туриста пока не обнаружили. Спасатели приостановили поиски из-за опасности ледяных обвалов.
Благотворительный показ спектакля к 80-летию Победы прошел в Павловском Посаде
Госпиталь для ветеранов войн в поселке Жилино отпразднует 80-летие Победы
Уроки «Разговоры о важном» провели в школах Подмосковья к 80-летию Победы
Производство пиломатериалов построят в Электроуглях по льготной программе
Дома еще 2 ветеранов отметили памятными табличками в Электростали
Кардиналы прибыли в Ватикан для участия в конклаве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте