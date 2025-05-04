Поиски попавшей под лавину сноубордистки сняли на видео

МЧС: в Магаданской области ищут попавшую под лавину сноубордистку

В Магаданской области ищут сноубордистку, попавшую под лавину. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На Карамкенском перевале снежная лавина обрушилась на необорудованную горнолыжную трассу. Под снежными завалами оказались две девушки.

«Одна выбралась и сама дошла до поселка. Местонахождение второй неизвестно», — уточнили в МЧС.

На поиски отправились шесть спасателей и две единицы техники из поисково-спасательного отряда МЧС России по Магаданской области.

Ранее спасатели нашли тело путешественника, который пропал в горах Северной Осетии несколько месяцев назад. Второго исчезнувшего туриста пока не обнаружили. Спасатели приостановили поиски из-за опасности ледяных обвалов.