В горах Северной Осетии нашли тело пропавшего в феврале туриста

Спасатели разыскали тело путешественника, который пропал в горах Северной Осетии несколько месяцев назад. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Сотрудники МЧС передали тело полиции для идентификации личности. Второго пропавшего туриста спасатели пока не обнаружили. Поисковые работы временно приостановили в связи с угрозой ледяных обвалов.

Двое альпинистов из Петербурга приехали в феврале на ледовый фестиваль «Таймази 2025» и отправились покорять горы. Они ушли на восхождение без группы и пропали.

Ранее спасатели эвакуировали двух туристов в Магаданской области, сообщила Газета.ru. Альпинисты на высоте две тысячи метров попали под лавину. Сотрудники МЧС обнаружили выживших и спустили их на носилках к подножию горы, где их ждали медики.