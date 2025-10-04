Поиски исчезнувшей семьи из Красноярска осложнила погода

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи продолжаются, но они осложнились из-за непогоды. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе организации «Поиск Пропавших Детей» имени Оксаны Василишиной.

«Группы сегодня начали работу с 8 утра. Люди прибывают, распределяются по квадратам и заходят на отработку маршрутов», — отметила представитель волонтеров.

Она добавила, что пропавших разыскивают в том числе на лодке. По ее словам, фиксируются сильные перебои со связью.

«Очень все это дело осложняет сейчас погода, она там сильно испортилась», — подчеркнули в пресс-службе.

Продолжает работать и штаб отряда «ЛизаАлерт». В поисках принимают участие более 100 волонтеров, пешими поисковыми группами пройдено более 800 километров треков.

«Погода ухудшилась, прошел дождь, а затем и вовсе выпал снег; на месте поиска также значительные перебои с мобильной связью», — добавили в «ЛизаАлерт».

В Красноярском крае пропали двое супругов и их пятилетняя дочь. В последний раз семью видели с рюкзаками в районе поселка Кутурчин, там же спасатели нашли их машину.