Поимка рыси в центре Иркутска растянулась на два дня

В центре Иркутска второй день ловят рысь

Жителей Иркутска предупредили о поимке рыси, которую заметили на центральных улицах города. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Иркутской области.

Населению посоветовали соблюдать меры безопасности в случае встречи с диким животным.

«Накануне в районе улиц Дальневосточная и Байкальская в Октябрьском районе зафиксировали случаи появления рыси. Зверя видели на улице Киевская. Полицейские напоминают, что, хотя рысь избегает контакта с людьми, встреча с ней может быть опасной», — заявили в ведомстве.

Полицейские также принимают участие в поимке хищника вместе с профильным службами.

Людей призвали не пытаться поймать опасное хищное животное самостоятельно, не снимать на видео или фотографировать и не провоцировать.

Ранее в Якутии сбитый на трассе окровавленный медведь внезапно ожил и убежал в лес после попытки местных жителей подойти к нему.