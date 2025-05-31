Медведь внезапно ожил на трассе в российском регионе

В Якутии сбитый на трассе медведь внезапно ожил и убежал в лес

Сбитый на трассе в Якутии медведь внезапно ожил. Перед этим дикое животное несколько минут лежало в крови и не дышало, сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, лежащим на асфальте огромного медведя в крови без признаков жизни обнаружили рабочие, проехавшие по трассе в Алданском районе.

Они остановились, а несколько мужчин не побоялись подойти поближе, чтобы посмотреть на зверя и снять видео.

Однако когда рабочие находились в паре метров от «трупа», медведь неожиданно «ожил» и начал резко вставать, а затем ринулся в сторону любопытствующих.

Работники успели заскочить в автомобиль и уехали, а прихрамывающий медведь побежал обратно в лес. Что случилось с животным после встречи, на данный момент неизвестно.

Ранее медведь из Тунгусского заповедника Красноярского края «станцевал» и попал на видео.