Похожий на взрывное устройство предмет нашли на северо-западе Москвы

Рядом с домом в столичном районе Куркино обнаружили обмотанный скотчем подозрительный предмет. Об этом сообщил источник 360.ru.

Оператору поступил звонок о подозрительном предмете, который может быть взрывным устройством. На место прибыли спасатели, которые подтвердили угрозу взрыва.

«Никто не пострадал, обрушений нет», — отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что на место ЧП выехали правоохранители.

UPD: По информации Telegram-канала Baza, в Куркине сдетонировал черный полиэтиленовый пакет весом в 20 граммов. Взрыв прозвучал в цоколе 23-этажного здания, в результате ЧП никто не пострадал.

Корреспондент 360.ru, прибывший на место, выяснил, что взорвалась петарда.

Ранее похожие на гранаты предметы нашли на крыше столичного магазина, который примыкает к 12-этажному жилому дому. Всех посетителей и жильцов эвакуировали из зданий, на место ЧП прибыли саперы. Они изучили предметы и пришли к выводу, что это учебные гранаты.