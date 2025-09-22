Похожие на гранаты предметы нашли на крыше магазина в Москве
Источник 360.ru: саперы выехали в Даниловский из-за гранат на крыше магазина
На юге Москвы на крыше магазина обнаружили два предмета, похожие на гранаты. К месту происшествия выехали саперы, сообщил источник 360.ru.
Подозрительные предметы лежали на крыше здания в Даниловском на улице Сайкина. По указанному источником 360.ru адресу пристройка с магазинами примыкает к 12-этажному жилому дому. Пока ехали саперы, находившиеся внутри люди эвакуировались.
UPD: проверка показала, что гранаты оказались учебными.
