Похожие на гранаты предметы нашли на крыше магазина в Москве

На юге Москвы на крыше магазина обнаружили два предмета, похожие на гранаты. К месту происшествия выехали саперы, сообщил источник 360.ru.

Подозрительные предметы лежали на крыше здания в Даниловском на улице Сайкина. По указанному источником 360.ru адресу пристройка с магазинами примыкает к 12-этажному жилому дому. Пока ехали саперы, находившиеся внутри люди эвакуировались.

UPD: проверка показала, что гранаты оказались учебными.

