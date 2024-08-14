Вагоны поезда опрокинулись в российском регионе

В Самарской области с рельсов сошли пять вагонов поезда

В Самарской области пять вагонов, перевозивших азотные удобрения, сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие произошло вечером 14 августа на стации Жигулевское море, когда грузовой поезд отправился с подгорочного парка. В результате три из сошедших с рельс вагонов опрокинулись на бок. Информации о пострадавших не поступало.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего. В настоящее время на месте ЧП идут восстановительные работы.

Днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз». С рельсов сошли девять вагонов. В этот момент в поезде находились 803 пассажира. В больницу доставили 55 человек, в числе которых оказались помощник машиниста, два проводника и водитель грузовика.