Вагоны поезда опрокинулись в российском регионе

В Самарской области с рельсов сошли пять вагонов поезда

Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Фото: Приволжская транспортная прокуратура/Telegram

В Самарской области пять вагонов, перевозивших азотные удобрения, сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие произошло вечером 14 августа на стации Жигулевское море, когда грузовой поезд отправился с подгорочного парка. В результате три из сошедших с рельс вагонов опрокинулись на бок. Информации о пострадавших не поступало.

Куйбышевская транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего. В настоящее время на месте ЧП идут восстановительные работы.

Днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз». С рельсов сошли девять вагонов. В этот момент в поезде находились 803 пассажира.  В больницу доставили 55 человек, в числе которых оказались помощник машиниста, два проводника и водитель грузовика.

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