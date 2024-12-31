Похожий на взрыв звук испугал жителей пятиэтажки на юго-западе Москвы

В газифицированном многоквартирном жилом доме в столичном районе Котловка раздался похожий на взрыв звук. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели прибыли на вызов в пятиэтажку на Нагорном бульваре. Они выяснили, что дыма и возгорания нет, однако со стороны фасада выбило оконные стекла.

Причиной случившегося оказалась петарда, которая взорвалась в одной из квартир на пятом этаже. Сведений о пострадавших нет.

Ранее в Нижнем Новгороде в торговом центре «Седьмое небо» петарда сработала в руке у подростка: 13-летнего мальчика прооперировали, но врачи смогли сохранить ему только часть пальцев.