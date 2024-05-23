Рюкзак с противопехотными гранатами нашли в московском лесопарке

Источник 360.ru: в Конькове нашли противопехотные гранаты и 200 патронов

На юго-западе Москвы в лесополосе местный житель нашел похожие на боеприпасы предметы. Предположительно, ими оказались противотанковая мина, F1 и порядка пяти гранат, выпущенных в 1990-е годы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозрительную находку обнаружили в лесу напротив дома 30 по улице Академика Капицы в районе Коньково. Бдительный местный житель вызвал на место происшествия полицию.

По данным источника, прибывшие к дому правоохранители обнаружили брошенный рюкзак с боеприпасами. В нем лежали семь противопехотных гранат без детонатора и пять детонаторов отдельно, один выстрел для РПГ-7 и 200 патронов калибра 5/45.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас на месте работают полицейские. Также в лесополосу должны приехать сотрудники военной комендатуры.

Официально эти данные пока не подтверждали.